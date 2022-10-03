Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü. Geçtiğimiz günlerde Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile poz veren Ajda Pekkan, son haliyleçok konuşulmuştu. Önceki akşam Kuruçeşme'de konser veren Süperstar shnede 3 farklı kıyafet giydi. Ünlü şarkıcı altın rengi şortu ve ilginç aksesuarıyla geceye damga vurdu. Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'a bir kullanıcı "Madem açıyor, popo kaldırma ameliyatı olması lazım" yorumunda bulundu. Seren Serengil ise yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.