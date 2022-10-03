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Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Seren Serengil ''Popo' yanıtıyla bombaladı: "İnan seninkinden..."

Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Seren Serengil ''Popo' yanıtıyla bombaladı: "İnan seninkinden..."
03.10.2022 16:34

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Ajda Pekkan frikik verdi ortalık karıştı! Olay yoruma Seren Serengil'den gelen yanıtla herkes şaşkına döndü. Geçtiğimiz günlerde Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile poz veren Ajda Pekkan, son haliyleçok konuşulmuştu. Önceki akşam Kuruçeşme'de konser veren Süperstar shnede 3 farklı kıyafet giydi. Ünlü şarkıcı altın rengi şortu ve ilginç aksesuarıyla geceye damga vurdu. Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'a bir kullanıcı "Madem açıyor, popo kaldırma ameliyatı olması lazım" yorumunda bulundu. Seren Serengil ise yoruma verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

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Müziği ve tarzıyla yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarından çok kostümleriyle geceye damga vuran Pekkan'ı Seren Serengil en önde izledi. Konserden sık sık video paylaşan Serengil'in yayınladığı bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.


Altın rengi mini şortla sahneye çıkan Süperstar'ın kalça frikiği vermesi dikkatlerden kaçmadı. 70'li yaşlarında hala genç kızlara taş çıkaran Pekkan'ın bu görüntüsüne bir kullanıcı "Kalça kaldırma operasyonu da lazım, madem açıyor" yorumunu yaptı. Seren Serengil ise Ajda Pekkan'ı savunarak kullanıcıya "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.

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