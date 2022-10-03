Müziği ve tarzıyla yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarından çok kostümleriyle geceye damga vuran Pekkan'ı Seren Serengil en önde izledi. Konserden sık sık video paylaşan Serengil'in yayınladığı bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.



Altın rengi mini şortla sahneye çıkan Süperstar'ın kalça frikiği vermesi dikkatlerden kaçmadı. 70'li yaşlarında hala genç kızlara taş çıkaran Pekkan'ın bu görüntüsüne bir kullanıcı "Kalça kaldırma operasyonu da lazım, madem açıyor" yorumunu yaptı. Seren Serengil ise Ajda Pekkan'ı savunarak kullanıcıya "İnan seninkinden yukarıdadır" cevabını verdi.