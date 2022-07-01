Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın son hali bir içim su! Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz Leyla'nın mezuniyetinde yan yana

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda kızlarına ne kadar düşkün olduğu da bilinen bir gerçek. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yapmıştı. Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine annesi Zeynep Yılmaz ile babası Acun Ilıcalı da katılmıştı. Bu kez de Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet balosundan paylaşımlar geldi. Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Banu Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile yakın arkadaşı Esat Yontuç ve eşi Hande Yontunç da baloda Leyla'yı yalnız bırakmadı.