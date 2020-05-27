Acun Ilıcalı Instagram'dan paylaştı! Survivor ekibini korkutan yangın

27.05.2020 15:24

Acun Ilıcalı Instagram paylaşımı ile şoke etti! Survivor 2020 ekibi, Dominik Cumhuriyeri'nde, yarışmanın çekildiği bölgeye yakın bir alanda başlayan yangın nedeni ile korku dolu anlar yaşadı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yangını takipçileri ile paylaştı. İşte Survivor ekibinin bulunduğu alana yakın bölgede çıkan yangının videosu...

Dominik Cumhuriyeti'nde, Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda başlayan orman yangını korkuttu. Acun Ilıcalı, yangının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.