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3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var!

3. derece siroz olan Ufuk Özkan’dan haber var!
15.07.2023 12:45 - Son Güncelleme: 15.07.2023 12:46

OTOMATİK OYNAT

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Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarını üzen bir haberle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Özkan sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı hem son durum hakkında bilgi verdi hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. İşte detaylar...

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