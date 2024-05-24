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3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla...

15 yıl önce evlendiği Halit Ergenç'ten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Korel'den dikkat çeken yeni görüntüler geldi. Ünlü oyuncu, Londra'daki evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez yatak odasını takipçilerinin beğenisine sundu. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in krem renklerinin ağırlıklı olduğu sade ve şık yatak odası beğeni toplarken evin diğer bölümleri de dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel ve Halit ergenç'in aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:18 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 12:10
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla... 1

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç'le 15 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla... 2

Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ve şimdilerde İstanbul-Londra arası mekik dokuyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla... 3

Ünlü oyuncu, Londra'daki evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez yatak odasını takipçilerinin beğenisine sundu.

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