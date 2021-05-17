Haberler Video Magazin Videoları 2021 Kainat Güzeli belli oldu! İşte Miss Universe yarışmasının birincisi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza...

2021 Kainat Güzeli belli oldu! İşte Miss Universe yarışmasının birincisi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza...

2021 Kainat Güzeli belli oldu! İşte Miss Universe yarışmasının birincisi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza...
17.05.2021 12:53
Ana Sayfa 00:45
Ağbaba'dan tam kapanma...
Ana Sayfa 14:06
HDP'ye hangi bakanlıkları...
Ana Sayfa 00:57
''Ağaca tırmandı'' Seren...
Ana Sayfa 01:43
Başkan Erdoğan Papa ile...
Ana Sayfa 03:33
10 bin dolarlık gözyaşı
Ana Sayfa 00:35
Kısmi yaştan emeklilik nedir?...
Ana Sayfa 00:25
Staj yapan gence 767 TL
Ana Sayfa 00:28
Emekliye vergi yok
Ana Sayfa 00:26
İsrail masum Filistinlileri...
Ana Sayfa 01:16
Almanya'da rahatsızlanan Türk...
Ana Sayfa 01:21
Kudüs'teki sinagogda tribün...
Ana Sayfa 45:57
Kurtulmuş'tan erken seçim...

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var...Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya'dan Julia Gama alırken, üçüncülüğü ise Peru'dan Janick Maceta Del Castillo aldı.Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışması'na katılım sağlamadı.


Magazin Videoları