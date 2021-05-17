2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var...Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya'dan Julia Gama alırken, üçüncülüğü ise Peru'dan Janick Maceta Del Castillo aldı.Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışması'na katılım sağlamadı. Türkiye, Dünyanın en güzel 100 kadını 2020 listesinde Hande Erçel'in 1 numaraya yerleşmesi ile büyük ses getirmişti.

17.05.2021 12:25 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





