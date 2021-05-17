Vav TV İzle

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var...Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya'dan Julia Gama alırken, üçüncülüğü ise Peru'dan Janick Maceta Del Castillo aldı.Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışması'na katılım sağlamadı. Türkiye, Dünyanın en güzel 100 kadını 2020 listesinde Hande Erçel'in 1 numaraya yerleşmesi ile büyük ses getirmişti.

17.05.2021 12:25 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:33
2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen 2021 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2021) dün akşam yapıldı. Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlenen yarışmada dünyadan 74 güzellik kraliçesi yarıştı.

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

KAİNAT GÜZELİ MEKSİKA'DAN

2021 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2021 unvanını alan Meksika Güzeli Andrea Meza oldu!

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

İKİNCİ BREZİLYA'DAN, ÜÇÜNCÜ PERU'DAN

26 yaşındaki Andrea Meza, Miss Meksika tacının sahibiydi. Yarışmada ikinci Brezilya Güzeli Julia Gama olurken, üçüncü Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo seçildi.

2021 Kainat Güzeli belli oldu! Yazılım mühendisinin kainat güzeli seçildiği listede bakın kimler var

Yeni Kainat Güzeli'ne tacını, 2019 Miss Universe Zozibini Tunzi taktı.