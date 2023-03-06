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10 ay önce evlenen Seda Sayan cephesinde flaş gelişme! İddialar kafa karıştırdı

10 ay önce evlenen Seda Sayan cephesinde flaş gelişme! İddialar kafa karıştırdı
06.03.2023 01:02 - Son Güncelleme: 06.03.2023 01:05

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Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle yaşadığı aşklarla çok konuşulan ünlü şarkıcı, 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu ve günlerce magazin manşetlerini süsledi. Eşi ile sosyal medya hesabında yayınladığı aşk pozlarıyla da sık sık gündem olan Sayan, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Ortaya atılan bir iddia "Nazar değdi" yorumlarına neden oldu. Öte yandan "Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu?" sorusu yanıt aradı.

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