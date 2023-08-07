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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 09:35 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 09:57

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto'ya Çağla Şikel şoku!

Ünlü model Çağla Şıkel, "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı bir video çekmiş ve kısa sürede gündem olmuştu. Arto ise ünlü modelin videosuna çok sert bir yorumda bulunmuştu. İkili arasında çıkan tartışma da mahkemeye taşınmıştı. Çağla Şıkel'in, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıktı.

Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.

Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Sabah'ta yer alan habere göre; ATK yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kararın ardından Çağla Şıkel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti.

Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.

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