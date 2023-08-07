Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.

Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Sabah'ta yer alan habere göre; ATK yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kararın ardından Çağla Şıkel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti.

Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.