▶️ Yunus Emre’nin eşinden yarışmadaki yakın temaslara bomba yanıt! "Survivor'da Harem Kurdu" tweetini beğenen...

Survivor All Star'da Gizem'in Yunus Emre'ye yakın teması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu durumu hoş bulmayan sosyal medya kullanıcıları Yunus Emre'nin eşi Beril Özden'e mesaj yağırdı. Beril Özden ise kendisine gelen mesajları payşarak yaşanan olaya bakış açısını dile getirdi.

Bedia Gözen Özden'e bir takipçisi; 'Ben Yunus Emre'nin kızlarla olan yakınlığını dpğru bulmuyorum. Dışarıdan kötü gözüküyor. Keşke Yunus Emre kızlardan uzaklaşsa.' yazdı.

Yunus Emre'nin karısı Özden ise; 'Onu sakinleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar sevindikleri için dans ettiler takılmıyorum böyle şeylere. Kardeniz ile hediye göndermiş bana onu alacağım. Başka kötü bir şey düşünmek istemiyorum' diye yanıt verdi.