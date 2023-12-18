Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda geçen "Amin amin" sözüyle gündem olmuştu.

Takipçi sayısı hızla artan Yıldız, kısa sürede sosyal medyada herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

"Amin diyen kız" olarak hafızalara kazınan Yıldız, geçen günlerde burun ameliyatı oldu. Yıldız, henüz burnundaki alçılar duruyorken bir de dudak dolgusu yaptırdı.

Dudak dolgusu yaptırdığı anları kayıt altına aldıran Yıldız, kendisine 'sinsi dudak' dendiği için böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Burnundaki alçılar ve bandajlar çıkan, dudaklarına dolgu yaptıran fenomen Gizem Yıldız'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Gizem Yıldız'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İşte Gizem Yıldız'ın son hali...