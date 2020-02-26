Türk Obası'nda Şaman ayini! Balgay'ın yeni hedefi neresi? Kuruluş Osman yeni bölüm 26.02.2020 23:18

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ATV ekranında yayınlanan 12'inci bölümü heyecan dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. #OsmanBey etiketiyle ekranlara gelen bu bölümde, Osman Bey'in Kayı Obası'nı ve uç bölgesindeki Türkleri kurtarmak için Balgay ve Moğollara karşı mücadele ettiği 12'nci bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri, Moğolların ayin sahnesi oldu.

KUT CENGİZ HAN'IN; YASA BALGAY'IN!

Osman Bey'den Cengiz Han'ın yasalarını koruyan hançeri ve yasaların saklandığı sandığı alan Balgay, paha biçilemez bu emanetleri ele geçirmesini nökerleriyle birlikte Şaman ayini yaparak kutladı.

Osman Bey'le yaptığı anlaşma uyarınca Cengiz Han'ın emanetlerini ele geçirdikten sonra Kayı Obası'nı terk eden Balgay ve nökerleri, Söğüt'te bir araya geldi ve tören kıyafetlerini giyerek ayine başladı. Balgay, sandıktan çıkardığı Cengiz Han yasalarını göstererek "Cengiz Han'ın ruhu bende, yasası bende" sözleriyle nökerlerini coşturdu.

BALGAY'IN HEDEFİ BUGÜNKÜ İSTANBUL!

"Bundan böyle Cengiz Han'ın ruhuyla, yasanın gücüyle Batı'ya, Doğu'ya Güney'e ve Kuzey'e; topraklara, denizlere, dağlara ve göklere hüküm bendedir. Ruhlar yanımda, öfkem içimde kanım tutuşmaktadır" diyen Balgay, kendisini Cengiz Han'ın varisi olarak gördüğünü nökerlerine ilan etti. "Balgay'ın yeminidir: Cihana hükmetmek için çıktık Gobi çöllerinden. Tengri Dağlarını, Hazar Denizlerini aştık, yolumuz Konstantiniyye'dir. Yolumuz kan yoludur" sözleriyle hedefinin Bizans'ı ele geçirmek olduğunu bir kez daha vurguladı.

Türklerin ayakta kalan son kalesi Osman Bey, Balgay'ı alt edip Moğollar'ın ilerleyişini nasıl durduracak?