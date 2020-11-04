Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Savcı Bey'e işkence yapılıyor!

Savcı Bey'e işkence yapılıyor!

Savcı Bey'e işkence yapılıyor!
04.11.2020 23:56

Kuruluş Osman'da Savcı Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edildi. Osman Bey, esaret altında işkencelere maruz kalan ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti.


Kuruluş Osman Videoları