Kuruluş Osman'da Savcı Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edildi. Osman Bey, esaret altında işkencelere maruz kalan ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti.
Savcı Bey'e işkence yapılıyor!
- Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı izle
- Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor! "Sen olmasaydın..."
- Savcı Bey'e işkence yapılıyor!
- Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor: Rabbim bizi ahirette de bir eylesin
- Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanı izle
- Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu
- Geyhatu'dan ölüm emri! "Öldürün!"
- Osman, Kumral Abdal'dan yardım istiyor! "Dert yok halledilir!"
- Osman'ın öfkesi! "Derdimin dermanı..."
- Kocahisar mı Söğüt mü? Dündar'ın Nikola'ya teklifi!
- Ölüm saçmaya geliyorum! "Bekle beni Kayı..."
- Savcı tuzağa düşürüldü! Savcı ölecek mi?