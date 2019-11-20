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Osman Bey'in hayatı kurtuluyor! Kuruluş Osman 1. bölüm

20.11.2019 21:04

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in hayatını iki kişi kurtarıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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