Haberler Video Osman Bey zor durumda! Kuruluş Osman 1. bölüm

Osman Bey zor durumda! Kuruluş Osman 1. bölüm

20.11.2019 21:23

Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümde Osman Bey'e tuzak kuruluyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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