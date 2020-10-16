Kuruluş Osman'da tüyleri diken diken eden sahne: "Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet! Allah-u Ekber"

ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümünde yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Osman Bey'in mağarada gördüğü rüyada "Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Allah-u Ekber!" nidası izleyicilerden tam not aldı.