Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluşuyor: Rabbim bizi ahirette de bir eylesin

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye damgasını vururken Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar izleyiciden tam not aldı. Öte yandan yeni bölümde Osman Bey'in Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarması da tüm dikkatleri üzerine çekti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.



Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...