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Kuruluş Osman'da duygulandıran sahne! Kayı obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti

Kuruluş Osman'da duygulandıran sahne! Kayı obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti
02.06.2021 21:41
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Kuruluş Osman 61. bölümde milyonları duygulandıran sahne! Kayı Obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti… Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası'nda yas havası vardı. Moğol kampına baskın yapan ancak Togay'ı ele geçiremeyen Osman Bey, obaya döndükten sonra taziyeleri kabul etti. Şeyh Edebalı ve Umur Bey taziye için gelenler arasındaydı. İşte Kuruluş Osman 61. Bölümde damga vuran o sahne…


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