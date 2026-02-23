Meksika'da 50 milyar dolarlık narko-terör: El Mencho öldürüldü! Karteller İHA ve zırhlı araçlarla iç savaş başlattı
Meksika'da milyar dolarlık serveti yöneten Minero Karteli lideri "El Mencho"nun etkisiz hale getirilmesi, ülkenin 12 eyaletinde ordunun müdahale etmekte zorlandığı, İHA ve zırhlı araçların kullanıldığı bir iç savaş provasını tetikledi. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan "ABD'nin Latin Amerika politikasını petrol ve stratejik madenler üzerinden okumak gerekir. Meksika'daki bu hareketlilik, bölgedeki enerji yatakları ve uyuşturucu rotaları üzerindeki yeni bir pazarlığın habercisidir." analizinde bulunurken yayına Meksika’dan bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Talya İşcan ise "Karteller artık sadece kaçakçı değil; yerel ekonomiyi ve lojistiği yöneten çok sektörlü birer güç haline geldi. Özellikle askerileşen yapıları nedeniyle hükümet güçleri müdahalede yetersiz kalıyor; 12 eyalette resmen sivil savaş görüntüleri hakim." analizinde bulundu.