Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terörle mücadele ve ekonomi başlıkları masada

Meksika'da mahsur kalan Gazeteci Cüneyt Özdemir kartel cehennemini anlattı: "Sokakta kim olursa öldüreceğiz''

Meksika'da 50 milyar dolarlık narko-terör: El Mencho öldürüldü! Karteller İHA ve zırhlı araçlarla iç savaş başlattı