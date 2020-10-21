Kuruluş Osman'da aksiyon tavan yaptı: Osman Bey'i kim öldürmek istedi?

Atv ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Osman Bey'e pusu kurulan sahnede aksiyon tavan yaptı. Peki, Osman Bey'i kim öldürmek istedi? Pusuyu kim kurdu? İşte Kuruluş Osman dizisinde izleyiciden tam not alan o sahne...
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey'e pusu kurulan sahne geceye damgasını vurdu.
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
OSMAN BEY ERTUĞRUL BEY'E KAVUŞUYOR
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.