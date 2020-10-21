Kuruluş Osman'da aksiyon tavan yaptı: Osman Bey'i kim öldürmek istedi?

Atv ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Osman Bey'e pusu kurulan sahnede aksiyon tavan yaptı. Peki, Osman Bey'i kim öldürmek istedi? Pusuyu kim kurdu? İşte Kuruluş Osman dizisinde izleyiciden tam not alan o sahne...