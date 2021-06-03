Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Togay'a böyle diz çöktürdü

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'i şehit eden Togay'ı ele geçirmek için her yolu deneyen Osman Bey, nihayetinde muvaffak oldu ve kurduğu oyunla Togay'ı ayağına getirtti. Bizans-Moğol ordusunun karşısına dikilen ve kurduğu oyun sayesinde Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey'in intikamı sosyal medyaya damga vurdu.