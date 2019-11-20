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Kuruluş Osman 1. bölümde duygulandıran sahne! Bamsı'nın oğlu Aybars şehit oluyor

20.11.2019 21:23

Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk bölümde Osman Bey'e kurulan tuzağın ardından Bamsı'nın oğlu Aybars şehit oluyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


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