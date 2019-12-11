Konur Alp ve Samsa'nın yemini! Kuruluş Osman 4. bölüm

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Konur Alp ve Samsa'nın yemini izleyicilerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Konur Alp ve Samsa'nın yemini! Kuruluş Osman 4. bölüm11.12.2019 23:01
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