Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu! Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla izlenen 31’inci bölümüyle tüm kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürdü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 32. bölümüyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu
- Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu
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