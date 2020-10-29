Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu! Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla izlenen 31’inci bölümüyle tüm kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürdü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 32. bölümüyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.