Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm 22.01.2020 23:32

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleriyle alplerine ve dostlarına seslendi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.