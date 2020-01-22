Haberler Video Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm

Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm

22.01.2020 23:32

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleriyle alplerine ve dostlarına seslendi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Kuruluş Osman Videoları