Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Bamsı, Sofia'dan hesap soruyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bamsı, Sofia'dan hesap soruyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm22.01.2020 22:02
- Bamsı, Sofia'dan hesap soruyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
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