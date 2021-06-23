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Bala Hatun, Malhun Hatun'un hayatını kurtardı! Zoe'nin zehir oyunu ortaya çıktı!

Bala Hatun, Malhun Hatun'un hayatını kurtardı! Zoe'nin zehir oyunu ortaya çıktı!
23.06.2021 23:23 - Son Güncelleme: 23.06.2021 23:34
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Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finali seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerinden tam not alan dizinin heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde, şüpheli hareketleri nedeniyle Zoe'yi göz hapsine alan Bala Hatun, Zoe hain planını uygulamaya koyamadan son anda müdahale ederek Malhun Hatun'un hayatını kurtardı. Bala Hatun ile Malhun Hatun'un arasında geçen konuşma ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı.


Kuruluş Osman Videoları