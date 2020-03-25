Babamın emanetlerini geri alacağız! Kuruluş Osman 16. yeni bölüm 25.03.2020 22:08

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Babamın emanetlerini geri alacağız" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 16. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?