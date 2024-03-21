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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 21 Mart 2024, 00:41 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 00:59

Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne! Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesti!

Kuruluş Osman’ın 153. Bölümünde Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesmek için kararlı bir şekilde alpleriyle yola çıkıp Frenklerin karargâhını bastı. Osman Bey, “Sizin gibi çakallar olduğu müddetçe bizler her daim karşınızda sıra dağlar gibi duracağız! Bugün seni… Yarın hepinizi! Bu topraklardan defolup gideceksiniz!” diyerek Frenk liderinin cezasını kılıcıyla tek bir darbede kesti. Osman Bey “Alplarım, beylerim! Kötülük elbet bitecek. Karanlık elbet aydınlanır. Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim! Düşmanlarım emin olsunlar soluk aldığım müddetçe sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet!” diye ardındakilere seslenerek zaferini kutladı.

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