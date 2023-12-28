PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 01:21 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 01:29

Kuruluş Osman'da duygusal sahne! "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım!"

‘Kuruluş Osman’ın 142. Bölümünde Gonca Hatun, Alaeddin Bey’e karşı hislerinin olmadığını söyledi. İşte o anlar...

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a olan sevdasını yüzüne karşı itiraf ederek kendisinden bir cevap bekledi. Gonca Hatun, "Sen beni yanlış anlamışsın. Yüreğim, yüreğinle bir atar sanırsan yanılırsın. Benim sende gönlüm yoktur. Gayrı yoluma çıkma!" diyerek Alaeddin Bey'in yanından uzaklaşmak istedi. Ancak bu beklenmedik itiraf karşısında Alaeddin Bey ise, duyduklarına inanamadı. "Hayır! Anlamadım, dünden bugüne ne değişti? Hani sen bana sormuştun ya, bana güvenir misin diye… Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı. Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu. "Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Üstat Gera’nın ihaneti ortaya çıktı"
28.12.2023Perşembe
Kuruluş Osman'da duygusal sahne! "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım!"
28.12.2023Perşembe
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Üstat Gera’nın ihaneti ortaya çıktı"
28.12.2023Perşembe
İZLE | Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragmanı: “Her daim gölgelerden saldırırdın, şimdi er gibi çık benim karşıma!”
25.12.2023Pazartesi
▶️ Kuruluş Osman 142. bölüm fragmanı yayınlandı! "Benim yolumda yürüyeceksiniz..."
21.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı: Bizler yıkılmışız! 00:58
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı
27.12.2023Çarşamba
Bakan Işıkhan duyurdu! Yeni asgari ücret resmen belli oldu 01:38
Yeni asgari ücret resmen belli oldu!
27.12.2023Çarşamba
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak? 02:19
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?
27.12.2023Çarşamba
Bülent Ersoy’dan bomba sözler! Barış Arduç’a bakın neler dedi: Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor! 01:08
Bülent Ersoy'dan bomba sözler!
27.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA