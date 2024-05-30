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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 00:02

Kuruluş Osman'da duygu dolu anlar! Gonca Hatun hamile

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 162. Bölümünde Gonca Hatun’un gebelik haberi çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 162. Bölümünde; uzun zaman sonra yarış yapan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un yarışında Gonca Hatun galip geldi. Gonca Hatun, bu yarışın son yarışları olduğunu ve bir daha ata binemeyeceğini söylediğinde Alaeddin Bey meraklandı. Gonca Hatun, güzel haberi şu sözlerle verdi: "Muştumu isterim! Gebeyim beyim! Bir evladımız olacak!" Gonca, kemerinden bir patik çıkarıp Alaeddin'in avuçlarına bıraktığında Alaeddin Bey ise, "İmdi ben baba olurum ha… Baba olurum! Allah Allah! Gonca'm! Bana öyle bir haber verdin ki… Ceylan gözlüm!" dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 162. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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