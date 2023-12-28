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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 01:15 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 01:21

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Üstat Gera’nın ihaneti ortaya çıktı"

‘Kuruluş Osman’ın 142. Bölümünde Osman Bey’in kendisini bir tüccar kılığında Ayhan Ağa olarak tanıtan Üstat Gera’nın cezasını tek hamlede kesmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Osman Bey'in, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgulamasının ardından tüm oklar, Ayhan Ağa'yı gösterdi. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü. Ayhan Ağa'nın kaldığı ev, alplar tarafından aranınca ortaya Söğüt'ü yakmak için saklanan uçan ataşlar çıktı. Osman Bey, Haçlılarla yaşanan mücadele sonrası Üstat Gera'yı Uç Pazar'a getirerek Ayhan Ağa'nın bir hain olduğunu tüm tebaanın gözleri önüne serdi. Osman Bey, "Mazlumların öfkesinden korkarsınız derler. Sana hiç demediler mi? Siz bizi kırmaya kalktıkça biz her daim dik duracağız! Ben zalimlerin kökünü kazıyanım! Belki dediklerinle başkalarını kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Yok olacaksınız!" diyerek Üstat Gera'nın cezasını hızlı bir hamleyle kesti.

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