Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanı yayınlandı: Babamın vasiyeti hatırımdadır...

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 57. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 57. bölümün ardından merakla beklenen 58. bölüm fragmanı ekrana geldi. Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanına "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." ifadeleri damga vurdu.
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 57. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 57. bölümün ardından merakla beklenen 58. bölüm fragmanı ekrana geldi. Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanına "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." ifadeleri damga vurdu.