Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'u bulmaya çalışıyor 09.12.2019 18:53

ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman'ın son bölümü dikkatleri üzerine çekti. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda özellikle Osman Bey'in "Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

AYGÜL KAÇIRILIYOR

İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

DÜNDAR BEY VE BAMSI KALEYE GELİYOR

Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi.

OSMAN BEY ZİNDANDAN KURTULUYOR

Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

KALANOZ SOFİA'NIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.

BALA HATUN, OSMAN'A GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?