ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde heyecan doruklara çıktı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Osman bu obanın umudu..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 32. bölümde yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?

Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?