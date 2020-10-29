Kuruluş Osman (31. son bölüm) yine zirvenin sahibi! Bamsı Bey döndü! Kuruluş Osman 32. yeni bölümde neler olacak?

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla izlenen 31’inci bölümüyle tüm kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürdü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 32. bölümüyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Zirvenin gediklisi Kuruluş Osman 31. son bölümde Bamsı'nın dönüşü, sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrı, Geyhatu'nun ölüm emri ve Ertuğrul Bey'in Osman'a son sözü dikkat çekti.

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 31. son bölümüyle tüm kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürdü. Kuruluş Osman'ın 31'inci bölümüne Osman Bey'in Flatyos tarafından pusuya düşürülmesi, Bamsı Bey'in dönüşü ve sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrı damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

#VarlıkGayemiz etiketiyle sosyal medyada etkili olan ve tüm platformlarda çok konuşulanlar arasında yer alan 'Kuruluş Osman'ın 31'inci bölümünde; Ertuğrul Bey'in, Geyhatu'ya elçi olarak ağabeyi Savcı Bey'i göndermesiyle hayal kırıklığı yaşayan Osman Bey, Alplerinden Göktuğ'un Bizanslılar tarafından tutsak edilmesini içine sindiremedi.

Geyhatu'dan üç gün mühlet isteyen ve oğlu Mönke'yi getirmeyi vadeden Savcı Bey, Mönke'yi tutulduğu zindan kurtarmaya çalışırken Yavlak Arslan'ın tuzağına düştü ve yaralandı.

Ertuğru Bey'in Nikola ile imzaladığı anlaşmada yer alan 'kısasa kısas' maddesi kullanılarak tuzağa çekilen Göktuğ'u kurtarmak için harekete geçen Osman Bey, Flatyos'un pususuna düştü. Köşeye sıkışan Osman Bey'i kurtaran ise inzivasına son vererek yeniden ortaya çıkan Bamsı Bey oldu.

BAMSI BEYREK KURULUŞ OSMAN'DA!

Bamsı Beyrek, Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın ilk bölümlerinde de obasının yanındaydı.

Oğlu ve Osman Bey düşmanları tarafından pusuya düşürülerek saldırıya uğradılar. Bamsı'nın oğlu saldırıda şehit olmuştu. Bamsı, obasından bir süreliğine ayrıldı. Ertuğrul Bey'in obaya döndüğünü öğrenen Bamsı, yeniden ortaya çıktı.

KURULUŞ OSMAN 32. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı ise heyecan dolu yeni bölümün müjdesini verdi. Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'i bulabilecek mi? Ertuğrul Bey'in Kayıların iki ateş arasında kalmaması için aldığı önlemler başarılı olacak mı?

Osman Bey, Geyhatu ve Moğolları nasıl durduracak? Göktuğ infaz edilecek mi? Nikola ve Flatyos, Moğol tehlikesini kullanarak Kayıları nasıl sıkıştıracak? Bamsı Bey'in dönüşü obada neleri değiştirecek?