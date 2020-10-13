Kuruluş Osman 29. bölüm 2. fragmanı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta 29. bölümüyle ekranlarda olacak. Kuruluş Osman 29. bölüm 2. fragmanı "Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!" başlığıyla yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türk ordusu nizam kurar!"

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.

AYA NİKOLA GELİYOR

Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

KAYI OBASI'NA HAİN SALDIRI

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNÜYOR

Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?