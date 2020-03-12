Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle 12.03.2020 00:55

Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 14. bölümde gerilim iyice arttı. Son bölümde Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze geldi. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman zor durumda kaldı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!" Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

BALGAY'IN KILICIYLA YÜZ YÜZE

Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

DÜNDAR VE BATUR'UN İHANETİNE NASIL KARŞILIK VERECEK?

Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak?

BALGAY'IN HAYALLERİ

Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?