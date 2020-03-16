Kuruluş Osman 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Osman Bey Balgay'ı köşeye sıkıştırıyor 16.03.2020 19:09

ATV ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler milyonları ekranlara kilitleyecek. Geçen hafta yayınlanan 14. bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

BALGAY'IN KILICIYLA YÜZ YÜZE

Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

DÜNDAR VE BATUR'UN İHANETİNE NASIL KARŞILIK VERECEK?

Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak?

BALGAY'IN HAYALLERİ

Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

"İSTİKBALİ EMANETE SAHİP ÇIKANLAR BELİRLEYECEKTİR!"

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.