Haberler Kuruluş Osman Videoları İZLE | Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak

İZLE | Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak

İZLE | Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak
28.12.2021 17:37

OTOMATİK OYNAT

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atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak'' sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman Videoları

Şeyh Edebalı zindana atılıyor

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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