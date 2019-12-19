Kuruluş Osman 5. bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle 19.12.2019 00:27

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya geldi. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada nelere neden oldu? Yeni bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman 5. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir.

DÜNDAR VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA

Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak?

BALA HATUN KURTULACAK MI?

Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?