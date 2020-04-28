Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Daily Planet" gazetesinde muhabir olan ve telefon kulübesinde kılık değiştirip Süpermen olarak dışarıya çıkan kahramanın günlük hayattaki adı nedir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruyu cevaplayamayınca uzmana sor jokerini kullandı ve Arda Ayten devreye girdi. İşte 'Süpermen' sorusunun cevabı...
Milyoner'de dikkat çeken soru: Süpermen'in günlük hayattaki adı nedir?
28.04.2020 00:30
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