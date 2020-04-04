Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Marcel Pohl sorusu! Üniversiteyi erken bitirdi davalık oldu 04.04.2020 23:47

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Marcel Pohl sorusu damga vurdu. Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır?

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

Doğru cevap:B: 3