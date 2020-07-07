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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Yıldız Savaşları' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Yıldız Savaşları' sorusu
07.07.2020 23:07

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 125 bin TL değerindeki "1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izlemenin heyecanıyla işinden istifa edip sinema sektörüne giren yönetmen kimdir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı çekildikten sonra soruyu yanıtlayınca büyük pişmanlık duydu.


Kim Milyoner Olmak İster Videoları