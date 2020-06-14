Hangisi bir narsistik sayı değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

14.06.2020 00:14

125 bin TL'lik 'Hangisi bir "narsistik sayı" değildir' sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı.

Hangisi bir narsistik sayı değildir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bir narsistik sayı değildir?

A: 153

B: 370

C: 371

D: 406

Doğru cevap: D: 406