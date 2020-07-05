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George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster

George W. Bush hangi ülke başbakanının üzerine kusmuştur? | Kim Milyoner Olmak İster
05.07.2020 01:24

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeye ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?" sorusu damga vurdu. Peki, George H. W. Bush kimin üzerine kusmuştur? İşte merak edilen sorunun cevabı...


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