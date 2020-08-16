Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finaliyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi Osmanlı sultanı, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde namaz kılmamıştır?" sorusu damga vurdu. İşte cevabı...
Ayasofya'da hangi Osmanlı sultanı namaz kılmamıştır? | Kim Milyoner Olmak İster
16.08.2020 01:00
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