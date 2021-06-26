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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Ayasofya sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Ayasofya sorusu
26.06.2021 20:48
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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?" dikkatlerden kaçmadı. İşte o sorunun cevabı...


Kim Milyoner Olmak İster'de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili sorulan bir soru dikkatlerden kaçmadı.

İşte o soru;

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?

A: III. Selim

B: II. Mahmud

C: Abdülaziz

D: Abdülmecid



Cevap: Abdülmecid (D)

Kim Milyoner Olmak İster Videoları