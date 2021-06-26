Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Ayasofya sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?" dikkatlerden kaçmadı. İşte o sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili sorulan bir soru dikkatlerden kaçmadı.



İşte o soru;



Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?



A: III. Selim

B: II. Mahmud

C: Abdülaziz

D: Abdülmecid





Cevap: Abdülmecid (D)