Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Ayasofya sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?" dikkatlerden kaçmadı. İşte o sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster'de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili sorulan bir soru dikkatlerden kaçmadı.
İşte o soru;
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan, ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
A: III. Selim
B: II. Mahmud
C: Abdülaziz
D: Abdülmecid
Cevap: Abdülmecid (D)