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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'lakap' sorusu! Barış Manço ve abisi Savaş Manço'nun Galatasaray Lisesi'ndeki....

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'lakap' sorusu! Barış Manço ve abisi Savaş Manço'nun Galatasaray Lisesi'ndeki....
20.08.2022 01:01 - Son Güncelleme: 20.08.2022 01:31

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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Barış Manço ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?"sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster Videoları
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