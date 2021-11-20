Kardeşlerim'e damga vuran sahne: Kadir hayata gözlerini yumdu

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim’in 29. bölüm fragmanında kaza geçirdiği görülen Kadir karakterinin akıbeti merak konusu olarak “Kardeşlerim Kadir öldü mü?”, “Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?” sorularının yanıtı aratıldı. Son bölümde yer alan hastane sahnesinde ise Kadir karakterinin öldüğü görüldü. Milyonları ekran başına kilitleyen sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi izleyicileri, “Gözümde akacak yaş kalmadı”, “Ağlama krizine girdim” yorumlarında bulundu. İşte Kardeşlerim’in yürek yakan o sahnesi...