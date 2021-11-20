Haberler Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim'e damga vuran sahne: Kadir hayata gözlerini yumdu

Kardeşlerim'e damga vuran sahne: Kadir hayata gözlerini yumdu

Kardeşlerim'e damga vuran sahne: Kadir hayata gözlerini yumdu
20.11.2021 23:40 - Son Güncelleme: 21.11.2021 00:02
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:11
Türk ekonomisini hedef alan...
Ana Sayfa 00:25
Kadir inanır hastaneye...
Ana Sayfa 05:16
Bülent Serttaş ayakkabılarıyla...
Ana Sayfa 00:57
Üç Kuruş 4. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:59
Türkiye'ye ekonomi üzerinden...
Ana Sayfa 00:28
Taksi yolcusu ve eğitmen...
Ana Sayfa 02:34
Atatürk’ün hiç yayınlanmayan...
Ana Sayfa 02:03
Halı sahada acı olay!
Ana Sayfa 08:04
Beşiktaş'ta Divan karıştı:...
Ana Sayfa 05:17
Evleniyorlar mı? Kerem...
Ana Sayfa 01:55
Ailesi cenazesine katılacak...

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim’in 29. bölüm fragmanında kaza geçirdiği görülen Kadir karakterinin akıbeti merak konusu olarak “Kardeşlerim Kadir öldü mü?”, “Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?” sorularının yanıtı aratıldı. Son bölümde yer alan hastane sahnesinde ise Kadir karakterinin öldüğü görüldü. Milyonları ekran başına kilitleyen sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi izleyicileri, “Gözümde akacak yaş kalmadı”, “Ağlama krizine girdim” yorumlarında bulundu. İşte Kardeşlerim’in yürek yakan o sahnesi...

Kardeşlerim Videoları

SON DAKİKA